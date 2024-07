Bound – Torbido inganno, lungometraggio d’esordio delle sorelle Wachowski uscito nel 1996, vede come protagoniste Violet (Jennifer Tilly), fidanzata del mafioso Caesar, e la ladra Corki (Gina Gershon). Le due donne intrecciano una relazione sentimentale e decidono di escogitare un piano per appropriarsi del denaro del boss. Ospite insieme alla collega del podcast It Happened In Hollywood, Gershon ha ricordato quando i suoi agenti le sconsigliarono di accettare il ruolo:

Era un’ottima sceneggiatura e si capiva che le Wachowski erano filmmaker incredibili, ma i miei agenti mi hanno detto: “Non ti lasceremo fare questo film. Stai rovinando la tua carriera. Non potremo più rappresentarti. Non lavorerai mai più“. La mia risposta: “Se non potete rappresentarmi, andrò da qualcun altro“. Senza rancore. Ho detto che, prima di tutto, è così miope dire: “Questo è un film su due lesbiche“. Si dà il caso che [Violet e Corky] siano lesbiche. Si dà il caso che a loro piacciano le donne, ma in realtà è un film sulla fiducia. Ne facevano una grande problema, e ho odiato molto questa cosa. Ho pensato che fosse così ottuso e miope. E se era questo che dovevamo affrontare, io ci stavo. E poi, quand’è che la ragazza può fare la parte dell’eroe? Ho pensato: “Posso tagliarmi i capelli, le unghie, non truccarmi…“. Ottengo la ragazza. Ottengo la macchina. Faccio fuori la mafia. È una vittoria per tutti.

Prendendo parola, Tilly conferma che all’epoca c’era più “pregiudizi” in merito a sceneggiature con donne lesbiche al suo interno rispetto a oggi. “Le Wachowski mi hanno detto: ‘Non puoi credere a quante attrici si sono rifiutate di venire a fare il provino per questo film’. Sono rimasta stupita dal fatto che Violet e Corky fossero due delle migliori parti femminili che avessi mai letto“.

