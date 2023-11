Deadline riporta in esclusiva che la Universal Pictures ha messo in sviluppo un nuovo film della saga di Bourne affidando il progetto a Edward Berger, regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Berger, stando al sito, è in trattative per sviluppare il progetto (ancora in fase iniziale) e dirigere la pellicola. Una volta che una sceneggiatura sarà pronta, lo studio coinvolgerà Matt Damon, tornato a vestire i panni di Jason Bourne nel quinto capitolo della saga arrivato nel 2016.

Con un budget di 120 milioni di dollari, la pellicola ha incassato in tutto il mondo 415,4 milioni.

Come Fast & Furious, Bourne è una proprietà intellettuale molto importante per la Universal Pictures. Per assicurarsi il ritorno di Matt Damon, però, lo studio dovrà prima garantire all’attore una sceneggiatura completa.

