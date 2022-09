Brad Pitt debutta a sorpresa come scultore in una galleria d’arte in Finlandia

A sorpresa, Brad Pitt ha svelato le sue sculture in un museo in Finlandia, nella terza città più popolosa del paese, Tampere.

Si tratta della prima volta che il celebre l’attore ha mostrato in pubblico i frutti delle sue opere da “autodidatta”, ha dichiarato il Sara Hildén Art Museum.

Le sculture sono state svelate dall’attore in persona sabato scorso nell’ambito di una mostra dell’artista inglese Thomas Houseago, che ospitava anche le ceramiche del celebre musicista australiano Nick Cave.

“Per me e Nick si tratta di un primo passo in nuovo mondo. Sembra così giusto” ha commentato l’attore, prima di aggiungere:

Per me si tratta di auto-riflessione, si tratta di riflettere su cosa ho sbagliato nelle relazioni, sui passi falsi. Tutto questo è nato dall’esigenza di una onestà dura e cruda nei confronti di me stesso, di coloro che ho ferito e dei momenti in cui ho sbagliato tutto.