Deadline annuncia che Apple si avvicina sempre di più alla prima grossa acquisizione del 2022, ovvero un nuovo film sulla Formula 1 condiretto da Joseph Kosinski, regista di

Pitt interpreterà un pilota che torna in gioco per fare da mentore a un giovane ricco di speranze e desideroso di gloria.

Pitt e Kosinski avevano già provato a realizzare un film sulle auto da corsa intitolato Go Like Hell, in cui l’attore avrebbe interpretato Carroll Shelby. La storia di Shelby è stata poi raccontata in Le Mans ’66 – La grande sfida, con Matt Damon nei panni Shelby e Christian Bale in quelli di Ken Miles.

A settembre abbiamo scoperto che Brad Pitt reciterà nuovamente con George Clooney in un nuovo thriller che verrà diretto da Jon Watts (Spider-Man: No Way Home).

Watts scriverà, dirigerà e produrrà questo lungometraggio. Clooney e Pitt saranno coinvolti anche nella produzione attraverso la Smokehouse Pictures e la Plan B Entertainment. Tra gli ultimi progetti con Pitt ricordiamo Ad Astra, C’era una volta… a Hollywood, Babylon, Lost City of D e Bullet Train.

