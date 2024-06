Nei giorni scorsi, vi abbiamo riportato le parole di Andrew McCarthy sulle conseguenze del termine Brat Pack, a cui l’attore è stato associato negli anni ’80 e che, a suo dire, “ha influenzato negativamente tutte le nostre carriere” [sua e di colleghi come Emilio Estevez, Rob Lowe e Demi Moore]. Dalle pagine di Vulture, a rispondere è ora David Blum, ovvero il giornalista che ha coniato l’espressione in una cover story del New York Magazine. Ecco le sue parole:

Ancora non capisco perché alcuni Brat Packers si sentano così vittime. Il mio titolo rendeva omaggio a un’amata istituzione hollywoodiana nota come “Rat Pack”, un’espressione inventata da Lauren Bacall per descrivere diversi attori ubriachi, tra cui Frank Sinatra, David Niven e suo marito, Humphrey Bogart. Ho pensato che la mia cover story con la scritta “Hollywood’s Brat Pack” che campeggiava su una foto pubblicitaria di St. Elmo’s Fire, che aveva fortuitamente ripreso [Emilio] Estevez, [Judd] Nelson e [Rob] Lowe in un bar, sorridenti e intenti a bere birra, avrebbe probabilmente infastidito queste giovani star per qualche giorno, e forse avrebbe causato qualche breve agitazione tra i pubblicitari di Hollywood, che tendono a voler controllare le storie che escono sui loro clienti. Nulla mi ha preparato alla tempesta di attenzione che ne è derivata. Quell’anno fui citato in quasi tutte le storie relative al film; vidi la frase inserita in decine di titoli, profili e recensioni. Johnny Carson citò il Brat Pack nel suo monologo.

Ma non sentii nessuno direttamente [degli attori coinvolti] e continuai a pensare che qualsiasi problema avessi creato sarebbe stato superato. Seppi molto più tardi che gli agenti e i pubblicitari del Brat Pack avevano immediatamente ordinato ai loro clienti di evitarsi a vicenda a tutti i costi: niente più hamburger all’Hard Rock, niente più brindisi e soprattutto niente più film d’insieme. Dopo un paio di settimane di silenzio, Emilio, esausto e sconfitto, mi chiamò finalmente a casa. Ho sentito la sua voce nella segreteria telefonica e ho risposto rapidamente, sperando ingenuamente che mi chiamasse per perdonarmi. Non andò proprio così. “A cosa diavolo stavi pensando?“, mi ha chiesto. “Non lo so. Mi dispiace molto“, gli risposi. Ma non lo ero. E anche dopo che riattaccò, ero certa che si sarebbe reso conto che quella frase sarebbe stata dimenticata. Lui avrebbe avuto la sua carriera ancora in ascesa e io la mia. Ma, come troppo spesso accade, le reazioni pubbliche degli attori alla mia storia servirono solo ad aggiungere benzina al fuoco.