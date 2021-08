LEGGI ANCHE – Anche John Lithgow nel cast di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Di recente abbiamo appreso cheè entrato a far parte del cast di, la nuova pellicola diin cui condividerà lo schermo con da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons.

E proprio Fraser nelle scorse ore ha partecipato a una piccola intervista su TikTok con la coslpayer @LittleLottieCosplay che ha riferito alla star: “Internet è con te! Ti supportiamo. Ci sono così tante persone la fuori che ti amano, facciamo il tifo per te e non vediamo l’ora di vedere cosa farai in seguito”.

Fraser poco prima aveva dichiarato: “Lavorerò con Scorsese e Leo (DiCaprio) e Bob De Niro. Sono un po’ in ansia”.

Potete vedere il video con la reazione dell’attore qua sotto:

Nel cast del film ci saranno anche Lily Gladstone, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleu, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Brendan Fraser, Pat Healy e Scott Shepherd.

Ideata da Apple Studios, diretto e prodotto dal vincitore del premio Oscar Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” è basato sul best-seller di David Grann. Ambientato nell’Oklahoma degli anni ’20, il film racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

La trama del film:

Grey Horse, Oklahoma 1919. DiCaprio interpreta Ernest Burkhart e Lily Gladstone veste i panni di Mollie Burkhart, una donna di etnia Osage che si innamora di Ernest. All’inizio della loro relazione, Mollie lo invita a cena e da quel momento stringono un legame molto forte.

Scorsese produce e dirige “Killers of the Flower Moon” per Apple Studios, la sceneggiatura è scritta da Eric Roth e dallo stesso Scorsese. I produttori, insieme a Scorsese, sono Dan Friedkin e Bradley Thomas di Imperative Entertainment, Leonardo DiCaprio e Appian Way Productions.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: TheWrap