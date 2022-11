Brendan Fraser non parteciperà ai Golden Globe se verrà candidato: “Mia madre non ha cresciuto un ipocrita”

A poche settimane dall’annuncio delle candidature dell’edizione 2023 dei Golden Globe, Brendan Fraser annuncia che non parteciperà alla cerimonia se otterrà (come si prevede) una nomination per il suo ruolo in The Whale.

“Ho più trascorsi con la Hollywood Foreign Press Association che rispetto per la Hollywood Foreign Press Association” ha commentato l’attore in un’intervista con GQ. “No, non parteciperò“.

Ha poi aggiunto:

È a causa di quanto successo in passato. Mia madre non ha cresciuto un’ipocrita, potete definirmi come volete, ma non ipocrita.

Nel 2018, ricordiamo, Brendan Fraser raccontò di essere stato vittima di depressione in seguito alle molestie subite nel 2003. Era a un pranzo di gala della Hollywood Foreign Press Association quando l’ex presidente dell’associazione, Philip Berk, si avvicinò a lui e iniziò a toccarlo nelle parti intime. L’attore si allontanò e chiese tramite il suo agente una lettera di scuse che gli venne poi recapitata. Il fatto ebbe però dure conseguenze su di lui: cambiò radicalmente il suo posto all’interno di Hollywood e da quel momento iniziò a ricevere meno chiamate dopo essere stato inserito – come sosteneva – in una lista nera di Hollywood.