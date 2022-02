LEGGI ANCHE – Brian Cox: la star di Succession racconta di quando ha perso il ruolo di Malocchio Moody in Harry Potter

In Troy, pellicola del 2004 diretta da Wolfgang Petersen, la star di Successionha interpretato Agamennone di fianco a, interprete di Achille.

In un video di Vanity Fair in cui ha ripercorso i ruoli più iconici della sua carriera, Brian Cox ha potuto parlare proprio di Troy ricordando anche di essere rimasto colpito dalla bellezza di Brad Pitt in costume sul set della pellicola.

Non ho mai inseguito nulla nella mia carriera. Ho sempre lasciato che tutto accadesse in maniera abbastanza naturale. Ma quella volta sapevo che la parte era disponibile e che ero perfetto per il ruolo. Sono volontariamente andato a Londra per incontrare Wolfgang Petersen. C’era un cast grandioso in quel film.

Poi aggiunge:

Ricordo che, a un certo punto, sono rimasto letteralmente elettrizzato da Brad Pitt. Non era mai stato con un costume del genere addosso… Stava camminando sul set e la mia mandibola cadde a terra perché era incredibilmente bello. Sono etero, ma ricordo di aver pensato “Wow, santa miseria, questo ragazzo è splendido”. Che possibilità può avere sullo schermo una persona contro un uomo splendido come questo?

Con un costo stimato fra i 175 e i 185 milioni di dollari, Troy ne ha poi incassati, a livello worldwide, 497 (dati non aggiornati all’inflazione).

A seguire la sinossi ufficiale della pellicola:

Tra le leggende dell’antica Grecia una mantiene ancora inalterata il proprio fascino: la guerra di Troia. La storia d’amore tra Paride, principe di Troia (ORLANDO BLOOM), e Elena, regina di Sparta, (DIANE KRUGER) dà il via ad una delle più lunghe e sanguinose guerre della storia. Quando Paride fugge con Elena, il marito – principe Menelao (BRENDAN GLEESON) – lo considera un affronto insostenibile. E poiché l’onore della famiglia deve essere vendicato, il fratello di Menelao – Agamennone (BRIAN COX), potentissimo re di Micene – chiama a raccolta tutti i popoli della Grecia per riportare Elena a Sparta in difesa dell’onore ferito del fratello. Oltre a difendere l’orgoglio della famiglia, Agamennone vuole soprattutto conquistare Troia per assicurare la supremazia del suo vasto impero. La città, protetta da invalicabili mura e dalla sapiente guida di re Priamo, oltre che dal coraggio del principe Ettore (ERIC BANA), è apparentemente inespugnabile. Solo Achille (BRAD PITT), il più grande guerriero di tutti i tempi, sembra l’uomo in grado di sconfiggere il popolo troiano. Arrogante, ribelle e apparentemente invincibile, Achille non ha amici né alleati, combatte per la propria gloria. Sarà il suo insaziabile desiderio di rimanere nella storia che gli farà accettare di condurre l’attacco alla città con l’esercito di Agamennone – ma sarà l’amore a decidere il suo destino. Due mondi si dichiareranno guerra per l’onore e il potere. Migliaia cadranno in nome della gloria. E in nome dell’amore…una nazione verrà rasa al suolo.

