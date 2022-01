Brian Cox: la star di Succession racconta di quando ha perso il ruolo di Malocchio Moody in Harry Potter

La star di Succession, Brian Cox, racconta di quando ha perso il ruolo di Malocchio Moody in Harry Potter

Lo scozzese Brian Cox, classe 1946, è da sempre un apprezzatissimo attore e caratterista vincitore di ben due Laurence Olivier Award, importanti riconoscimenti artistici britannici in ambito teatrale.

Attualmente Brian Cox è su HBO Max – su Sky e BOW in Italia – con l’acclamata serie Succession (ECCO LA NOSTRA SCHEDA) ed è anche impegnato nella promozione del suo libro di memorie, Putting the Rabbit in the Hat.

Vi abbiamo già proposto un paio di estratti in cui l’attore racconta di quando ha rifiutato una parte in Game of Thrones e ma anche in Pirati di Caraibi. Dei passaggi del libro in cui la star critica anche in maniera decisamente aperta e diretta anche Johnny Depp definendolo un interprete sopravvalutato.

In un altro punto del libro (che ci arriva grazie a GQ), Brian Cox racconta anche di aver perso la possibilità d’interpretare Malocchio Moody nella saga di Harry Potter.