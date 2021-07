LEGGI ANCHE – Perché 6 Underground di Michael Bay non avrà un sequel

Il lungo profilo che Variety ha dedicato a, Head of Global Films di Netflix, contiene anche un breve aggiornamento sul sequel di Bright, la pellicola con Will Smith e Joel Edgerton diretta da David Ayer uscita nel dicembre del 2017 sulla popolare piattaforma streaming.

Nel pezzo viene confermato che entrambi i protagonisti di Bright, Will Smith e Joel Edgerton, torneranno nel capitolo 2 e che Netflix sta per ricevere la versione finale della sceneggiatura della pellicola. Il via libera al film è arrivato nel 2018 a inizio gennaio, un paio di settimane dopo il debutto online del film. La notizia era stata data tramite un ironico video che annunciava che il casting degli orchi era già in corso (ECCO TUTTI I DETTAGLI). All’epoca, David Ayer veniva confermato sia alla regia che alla sceneggiatura di Bright 2 considerato che l’autore dello script del primo film, Max Landis, si trovava già al centro di una serie di controversie relative ad accuse di molestie sessuali. A maggio del 2020, un rumour pubblicato originariamente di Variety, segnalava che Netflix aveva avviato le trattative per affidare al regista Louis Leterrier il timone del sequel di Bright.

Bright, ricordiamo, è ambientato in un presente alternativo nel quale esseri umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi.

Questa la sinossi:

Questo action thriller è ambientato in un presente alternativo nel quale esseri umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi. La pellicola, diretta da David Ayer (Suicide Squad, End of Watch – Tolleranza zero, sceneggiator e di Training Day) segue le storie di due poliziotti molto diversi tra loro. Una notte Ward, un umano (Will Smith) e Jakoby, un orco (Joel Edgerton) partono per un normale giro di pattuglia, che però sconvolgerà il futuro del mondo a cui sono abituati. I due si ritrovano così a dover superare le loro divergenze personali e a battersi contro un nemico aggressivo, lavorando insieme per proteggere una giovane elfa e un oggetto che si pensava dimenticato e che, nelle mani sbagliate, porterebbe alla distruzione totale.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere un sequel di Bright? Ditecelo nei commenti!