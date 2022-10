Bros, Billy Eichner ammette: il flop è dovuto a “diversi fattori”

Nei giorni scorsi, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Billy Eichner, protagonista della commedia romantica con al centro due uomini gay intitolata Bros, secondo cui il fallimento commerciale della medesima era dovuto al fatto che il pubblico eterosessuale non aveva sostenuto economicamente il film.

In un altro articolo vi abbiamo però spiegato che no, se un film come Bros floppa non lo fa perché il segmento di audience eterosessuale non è andato a comprare i biglietti del lungometraggio. Fallisce perché non ci è andato proprio nessuno e per ragioni differenti (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

E in un nuovo intervento pubblico effettuato al New Yorker Festival lo scorso venerdì, lo stesso Billy Eichner ha ammesso di essere stato un po’ troppo tranchant.

Ci sono molti fattori in ballo. Far esordire questo film, in così tanti cinema, una commedia romantica nel 2022 – ci sono commedie romantiche con star gigantesche che vanno comunque incontro a problemi di botteghino tanto che molte e molti di loro stanno traslocando in streaming, e a ragion veduta! Sembra che quello sia il posto dove la gente preferisce vedere questo genere di pellicole. Io amo ancora vederle al cinema.

Eichner resta comunque del parere che, specie in alcune parti degli Stati Uniti, una commedia sentimentale gay sia ancora un argomento tabù:

Credo che per alcuni segmenti di pubblico – non per le persone gay ma per alcune sì – il contenuto possa essere una sfida. Rendo atto alla Universal di essere stata molto audace per come ha voluto proporre il film e i trailer: c’era anche un sacco di sesso omosessuale che ad alcune persone piace, ad altre non fa alcun effetto come se fosse qualcosa che vedono ogni giorno sui loro telefoni, ma in altre zone del paese, come dicevo anche nel mio controverso tweet, c’è stata una catena di cinema nel sud degli States e nel mid-west che ha chiamato la Universal nel corso dell’estate per comunicare che non avrebbero proposto il trailer. Viviamo in una nazione divisa, quindi la risposta a certe cose dipende dalla zona in cui ti trovi.

