Bruce Campbell sul nuovo La Casa che, promette, sarà tutto incentrato sul Necronomicon

Il Necronomicon Ex-Mortis è il celeberrimo pseudobiblium ideato da Sam Raimi per il franchise horror diinterpretato da Bruce Campbell, un libro che, è abbastanza facile intuirlo, s’ispira a quello omonimo diAbdul Alhazred.

E stando a quanto affermato proprio dallo storico protagonista di La Casa, Bruce Campbell, in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il grimorio sarà grande protagonista del prossimo capitolo del franchise, Evil Dead Rise.

Le persone possono chiamarlo come meglio credono: sequel, remake, rilettura. È davvero solo un altro film di La Casa. E sarà molto libro-centrico. Sarà tutto basato sul Necronomicon. Da dove arriva questo libro e cosa gli è accaduto nel corso dei millenni? In questo caso sarà ambientato in città, non abbiamo più a che fare con delle case nel bosco. Ci sono delle eroine completamente diverse fra loro che sono del tutto ignare che salveranno la situazione. Le riprese sono in corso in Nuova Zelanda con alcune delle loro straordinarie troupe e sono ben avanti nella lavorazione. C’è Robert Tapert a seguire tutto e siamo tutti molto coinvolti nello script. In momenti diversi interveniamo tutti per dire la nostra.