, lo storico interprete di Ash in La casa, nonché vero e proprio amico di lunga data di Sam Raimi, è tornato a parlare di Evil Dead Rise, il nuovo film della saga che, lo ricordiamo, arriverà direttamente in streaming su HBO Max.

Lo ha fatto dalle pagine di BlairWitch.de dalle quali ha avuto modo di spiegare quali saranno i toni del film e cosa possiamo attenderci dal lavoro fatto dal regista incaricato di realizzare la pellicola, Lee Cronin, già regista di The Hole in The Ground.

Bruce Campbell dice:

Sarà dark, roba seria. Performance valide, molto forti. Parla di questa madre single che si ritrova ad avere a che fare con il ben noto libro. Si parla molto del libro. È un testo che è in giro da un sacco di tempo, è passato di mano in mano, la gente ha cercato di liberarsene, di seppellirlo o distruggerlo, ma è impossibile. Ed eccolo che, ogni tanto, riscappa fuori ergo è un’altra storia che racconta quello che avviene quando va a intersecarsi con le vite di questo particolare gruppo di persone.

Chiaramente, Bruce Campbell sta parlando del Necronomicon Ex-Mortis, il famosissimo pseudobiblium ideato da Sam Raimi per il franchise horror di La Casa. Un’opera che, è abbastanza semplice capirlo, s’ispira neanche tanto velatamente a quello omonimo di Howard Phillips Lovecraft Abdul Alhazred.

L’attore prosegue poi aggiungendo:

Lee Cronin è una persona molto seria, un regista molto abile. Sam Raimi l’ha scelto perché ha fatto un lavoro molto valido col suo film A Hole in the ground. È un regista molto atmosferico e Sam ha pensato che avesse senso dargli questa possibilità. Sarà un film valido, abbiamo già visto un montaggio preliminare e ha tutte le componenti di cui abbiamo bisogno. Era un pre-montato ancora grezzo che necessita delle varie rifiniture, ma era già valido. Siamo in forma.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Bruce Campbell e quanto attendete questo nuovo La Casa intitolato, lo ricordiamo, Evil dead Rise? Ditecelo nei commenti!