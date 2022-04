Tra i numerosi tributi offerti dai colleghi di Hollywood all’ annuncio del ritiro di Bruce Willis dalle scene dopo la diagnosi di afasia spicca quello di, protagonista di Il sesto senso, film seminale di M. Night Shyamalan che ha rappresentato un punto di svolta per la carriera di Willis e dell’allora giovanissimo Osment.

L’attore ha pubblicato sui social un commento che vi riportiamo:

È stato difficile trovare le parole giuste per qualcuno che ho sempre ammirato così tanto – prima sul grande schermo, e poi (per un assurdo colpo di fortuna) di persona. È una vera leggenda che ha arricchito le vite di tutti noi con una carriera incredibile lunga quasi mezzo secolo. Sono così grato per ciò a cui ho potuto assistere in prima persona, e per l’enorme mole di lavoro che ha costruito per noi, perché potessimo goderne per anni e anni a venire. Voglio solo esprimere il rispetto e la profonda ammirazione che nutro nei confronti di Bruce e della sua famiglia mentre affrontano con il coraggio e il buon umore che li ha sempre contraddistinti

Uscito nel 1999, Il sesto senso ha incassato quasi 700 milioni di dollari in tutto il mondo. Willis collaborò nuovamente con Shyamalan l’anno successivo, in Unbreakable – Il predestinato, e successivamente nel 2016 in Split e nel 2019 in Glass.

