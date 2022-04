Qualche giorno fa, svariati membri della famiglia di, inclusa la sua ex-moglie Demi Moore, hanno annunciato che la star si stava ritirando dall’industria del cinema e dello spettacolo a causa dei suoi problemi di salute. Nei vari post che sono stati affidati a Instagram, si parlava di un disturbo chiamato afasia , disturbo, questo, che potrebbe essere causato da un problema degenerativo cerebrale grave come, ad esempio, la demenza.

Nelle ore scorse, Emma Heming Willis, l’attuale moglie di Bruce Willis, ha postato su Instagram un paio di scatti che sono, di fatto, i primi resi pubblici da quando è stata data la notizia del ritiro a vita privata della star. Potete ammirarli direttamente qua sotto.

Dopo che i problemi di salute e il ritiro dalle scene di Bruce Willis sono stati resi pubblici, tutta Hollywood si è stretta intorno a un attore che, nel corso della sua carriera, è stato uno dei più amati dal pubblico (e dall’industria stessa). In questo nostro articolo potete leggere alcune delle reazioni apparse online.

A margine della promozione stampa del suo Ambulance, anche Michael Bay ha potuto parlare della collaborazione avuta insieme a Bruce Willis per Armageddon – Giudizio finale, il suo film campione d’incassi uscito nel 1998. Il regista ha spiegato che, dopo una partenza un po’ accidentata dovuta al fatto che lui era un regista ancora relativamente esordiente – anche se aveva già dalla sua i successi di Bad Boys e The Rock, rispetto all’attore era comunque un novellino – tutto è poi filato per il verso giusto (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

