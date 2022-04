Tra le tante reazioni di colleghi e amici alla notizia del ritiro dalle scene di Bruce Willis a causa della diagnosi di afasia , segnaliamo quella di, che ha lavorato con lui dodici anni fa nella commedia Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero (Cop Out)

Il regista ha affidato a Twitter il suo messaggio:

Prima ancora che accadesse quello che è accaduto sul set di Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero (Cop Out), ero un grandissimo fan di Bruce Willis, quindi è davvero triste leggere questa notizia. Amava recitare e cantare, e perdere tutto questo dev’essere devastante per lui. Mi sento uno stronzo per le mie meschine lamentele del 2010. Mi dispiace tanto per Bruce Willis e la sua famiglia.

Dopo l’uscita del film Smith partecipò al podcast di Marc Maron dicendo che lavorare con Willis era stato “maledettamente avvilente”:

Fu veramente difficile. Willis non era disposto nemmeno a sedersi con calma per fare degli scatti fotografici per il poster. Se non fosse stato per Tracy (Morgan), avrei potuto ammazzare me stesso o chiunque altro durante la lavorazione di quel fottuto Cop Out.