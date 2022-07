Bruce Willis torna sul Nakatomi Plaza per il 34° anniversario di Die Hard

Proprio 34 anni fa approdava nelle sale americane Die Hard – Trappola di cristallo, action movie con Bruce Willis diventato un vero e proprio cult.

E per l’occasione lo stesso Willis si è recato in cima al grattacielo Nakatomi Plaza (ovvero il Fox Plaza a Los Angeles), come testimoniato da un video pubblicato in rete dalla moglie Emma Heming Willis.

Potete vedere il post qua sotto:

La descrizione ufficiale del film:

Bruce Willis è John McClane, un poliziotto newyorkese appena arrivato a Los Angeles per passare le vacanze di Natale con la sua ex moglie (Bonnie Bedelia). Mentre McClane aspetta che la festa dell’uscio della moglie inizi, un gruppo di terroristi, capeggiati da Hans Gruber (Alan Rickman), occupa il palazzo. McClane, armato di un solo revolver, incomincia la sua guerra personale contro i terroristi per riuscire a liberare tutti gli ostaggi. Die Hard è un thriller avvincente, dotato di una suspense in grado di lasciarti senza fiato dall’inizio alla fine.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Instagram