Bullet Train: Brian Tyree Henry e Aaron Taylor-Johnson hanno improvvisato tantissimo sul seBt

Brian Tyree Henry e Aaron Taylor-Johnson hanno parlato con Variety delle riprese di Bullet Train, adattamento della graphic novel giapponese di Kotaro Isaka intitolata I sette killer dello Shinkansen diretto da David Leitch e interpretato da Brad Pitt.

Gli attori hanno parlato nello specifico della grande dose di improvvisazione e del grande rapporto stretto durante le riprese:

Henry: Ci completavamo le frasi a vicenda, perché sapevo cos’è che [Aaron] voleva infilarci nelle battute tra un ciak e l’altro. Abbiamo improvvisato così tanto in questo film e sia benedetto David [il regista], perché non ha tagliato quasi niente. Aaron ad oggi è diventato come un fratello. La famiglia a volte viene dai posti più inaspettati, che è un po’ riflesso nei personaggi di Lemon e Tangerine.

Taylor-Johnson: Brian mi ha fatto morire dal ridere ogni singolo giorno, è stato bellissimo lavorare con lui, anche perché è un attore così versatile e di grande talento.