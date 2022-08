Bullet Train: Brian Tyree Henry ha trovato molto fastidiosi i capelli di Brad Pitt: “Mi distraevano”

Brian Tyree Henry ha parlato di un aspetto particolarmente difficile legato alle riprese di Bullet Train, adattamento della graphic novel giapponese di Kotaro Isaka intitolata I sette killer dello Shinkansen diretto da David Leitch e interpretato da Brad Pitt.

La cosa più fastidiosa per l’attore sul set? I capelli di Brad Pitt:

Sono davvero, davvero fastidiosi. Per l’ultima parte del film quando ci ritroviamo nella carrozza del treno insieme e il personaggio di Aaron spacca il finestrino, visto che dovevamo andare a 200 e passa miglia orarie c’era questa macchina del vento che sembrava studiata appositamente per Brad Pitt. A volte dimenticavo le battute perché mi perdevo in quella chioma bionda. E poi era bravissimo a controllarli, sapeva esattamente quando scuoterli, cosa che mi metteva sempre più voglia di prenderlo a pugni in faccia.