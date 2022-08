È finito l’embargo sulle recensioni di Bullet Train, adattamento della graphic novel giapponese di Kotaro Isaka intitolata I sette killer dello Shinkansen diretto da David Leitch e interpretato da Brad Pitt.

A seguire, in attesa della nostra recensione, vi proponiamo una rassegna di alcuni estratti dalle critiche pubblicate da autorevoli testate estere. Come potete vedere, l’accoglienza non è stata delle migliori. Secondo alcuni, Bullet Train si salva in virtù dell’azione frenetica e stilizzata nonostante la stupidità della trama, secondo altri gli unici a divertirsi davvero con il film sono i suoi protagonisti, Brad Pitt in primis.

Bullet Train non è un buon film, ma si vede che Brad Pitt si sta palesemente divertendo e l’energia che s’irradia da lui mentre lotta contro Bad Bunny per una valigetta esplosiva o la maniera in cui si acconcia i capelli impiegando la funzione di asciugacapelli di una toilet giapponese è abbastanza magnetica da convincere anche noi che stiamo guardando che ci stiamo divertendo – IndieWire

Bullet Train è un divertente invito a spegnere il tuo cervello per due ore e guardare Brad Pitt che cerca di far fuori quasi metà cast di Atlanta mentre un Michael Shannon in versione samurai attende la consegna di una valigetta piena di contanti. Bullet Train è un film che sa quanto può sembrare stupido e si diverte della sua stessa assurdità. È un film che ha una storia d’origine per una bottiglietta d’acqua delle Fiji e ho già citato Michael Shannon versione samurai? Bullet Train è consapevolmente divertente e si diverte molto con le folli lunghezze che può assumere e che, per la maggior parte, mantengono i treno sui binari – Collider

L’azione è di livello, Brad Pitt e Aaron Taylor-Johnson se la stanno palesemente spassando, ma nonostante uno stile iperattivo e la violenza da cartoon, sarai pronto a scendere dal treno una volta arrivato a destinazione – Empire

Non posso dire che vada fuori dai binari, principalmente perché, tanto per cominciare, non è mai sui giusti binari – Deadline

Così impegnato nel voler mostrare azione condita da strizzatine d’occhio soddisfatte che la sua trama contorta e i suoi personaggi bidimensionali diventano noiosi abbastanza in fretta […] Con due ore e passa di durata, si tratta di una fuga che potresti prendere in esame a meno che tu non sia abbastanza intelligente da voler evitare questo proiettile – Hollywood Reporter

Stilisticamente, Leitch ce la mette tutta per cercare d’incanalare uno stile alla tarantino o Ritchie anche se i dialoghi e il finto accento inglese non sono abbastanza forti da guadagnarsi davvero il paragone – Variety