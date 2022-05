Parlando con EW il regista David Leitch (Atomica Bionda) ha rivelato che Lady Gaga era stata presa in considerazione per un ruolo in, adattamento della graphic novel giapponese di Kotaro Isaka che arriverà al cinema il 28 luglio.

Il regista ha spiegato che la cantante attrice non avrebbe potuto lavorare al film per via del suo impegno con House of Gucci di Ridley Scott:

È veramente tutto dovuto ai suoi impegni con il film di Ridley [Scott]. Ci furono delle brevi discussioni ma poi abbiamo capito che non avrebbe funzionato per via del fatto che si stava preparando per il film di Ridley House of Gucci. Lo hanno girato proprio prima di noi e le cose si sono sovrapposte, non avrebbe davvero funzionato.

Nel cast, oltre a Brad Pitt, troviamo Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Masi Oka, Joey King, Michael Shannon, Logan Lerman, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz e Andrew Koji.

Aaron Taylor-Johnson aveva spiegato i motivi per cui il tono del film è stato cambiato nel corso della lavorazione.

Trovate tutte le informazioni su Bullet Train nella scheda.