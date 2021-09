La Craft Recordings ha confermato l’arrivo di un’audiocassetta contenente l’iconica colonna sonora di, speciale tv natalizio del 1965 diretto da Bill Melendez basato suidi Charles M. Schulz.

Il progetto è conosciuto anche con i titoli Il Natale di Charlie Brown e Un Natale da Charlie Brown.

Questa audiocassetta in edizione limitata sarà disponibile per l’acquisto dal 5 novembre.

Ecco l’immagine dell’audiocassetta

Ecco la lista delle tracce:

Side A

Side B

Ecco la sinossi del progetto (via Wikipedia):

Nel film Charlie Brown soffre di depressione natalizia, perciò va al chiosco psichiatrico di Lucy per chiedere consiglio su come annullare la sua depressione in cambio di 5 centesimi. Dopo aver focalizzato le paure di Charlie Brown, la sedicente psichiatra capisce che il bambino ha bisogno di uno scopo e così lo nomina regista della recita di Natale della banda.

La mattina dopo Charlie Brown si presenta sul palcoscenico, ma quando Lucy dice a Violet che Charlie Brown sarà il regista, non è fiduciosa. Quindi Charlie Brown spiega come procedere e tutti si mettono d’accordo sulle parti; Il risultato finale è discreto, ma Charlie Brown si accorge che la scena necessitava di un’atmosfera più natalizia: decise quindi di comprare un albero di Natale per la scenografia. Purtroppo quello che sceglie perde le foglie e non va bene, così tutti lo deridono.