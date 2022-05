Per ritrovare Mary, la donna dei suoi sogni ed ex-fidanzatina del liceo, Ted decide di ingaggiare un investigatore privato, convinto che l’unico modo per dare una svolta alla sua vita sia quello di ritrovare l’anima gemella. Incarico che il sedicente detective svolge con tale efficienza e scrupolo professionale che finisce per innamorarsi di Mary e per raccontare all’ignaro cliente una sfilza di bugie sulla ragazza. Ma le bugie hanno le gambe corte, l’inganno viene presto alla luce e i due uomini sono costretti a ingaggiare una lotta senza quartiere e senza scrupoli per conquistare il cuore della donna.