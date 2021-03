In attesa di vedere nelle sale il nuovo film didiretto da Nia DaCosta, negli scorsi giorni su TikTok è diventata virare una storia che in qualche modo ha delle similitudini con il film horror appena citato.

Si dice che se qualcuno pronuncia per cinque volte il nome “Candyman” davanti allo specchio, lo sfortunato verrà presto raggiunto per essere ucciso da un mostro con un uncino. Questo è il plot dell’opera.

E tornando a Tik Tok la TikTokker Samantha Hartsoe ha di recente realizzato una serie di 4 video in cui la vediamo indagare intorno a una strana corrente d’aria rilevata nel suo appartamento a New York. Con sua somma sorpresa scopre poi che la corrente d’aria proviene da dietro il suo specchio del bagno, che nascondeva un passaggio per una fatiscente area nascosta dell’appartamento.

Ecco tutti i tweet con i video:

WHAT THE ENTIRE FUCK pic.twitter.com/J4UdHAWCIz — Chey the Shooter (@CheyMillz) March 4, 2021

La sinossi di Candyman:

Per quanto possano ricordare, i residenti del quartiere di popolare Chicago Cabrini Green sono sempre stati terrorizzati dal passaparola di una storia spettrale su un killer sovrannaturale con un uncino al posto di una mano che può essere facilmente evocato da chi ha l’ardire di ripetere cinque volte il suo nome davanti a uno specchio. Ai nostri giorni, dieci anni dopo la demolizione dell’ultima Cabrini tower, l’artista visuale Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; HBO’s Watchmen, Us) e la sua ragazza, la direttrice di una galleria d’arte Brianna Cartwright (Teyonah Parris; If Beale Street Could Talk, The Photograph), si trasferiscono in un condominio di lusso del Cabrini, che nel frattempo si è gentrificato tanto da essere divenuto irriconoscibile e abitato da rampanti millennial.

E le note di produzione:

La Universal Pictures presenta, insieme alla Metro Goldwyn Mayer Pictures, la Monkeypaw Productions di Jordan Peele e Win Rosenfeld Monkeypaw Productions, in associazione con BRON Creative, Candyman. Candyman è diretto DaCosta, ed è prodotto da Ian Cooper (Us), Rosenfeld e Peele. La sceneggiatura è stata realizzata da Peele & Rosenfeld e DaCosta. Il film si basa sulla pellicola del 1992 intitolata Candyman, scritta da Bernard Rose, e sulla storia breve “The Forbidden” di Clive Barker. I produttori esecutivi del film sonoDavid Kern, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth.

Il lungometraggio sarà disponibile nelle sale americane dal 27 agosto.

