, la trilogia diin 4K e moltissimi altri titoli saranno disponibili grazie ad Eagle Pictures nel mese di dicembre.

Qua sotto trovate il comunicato con tutte le informazioni sui vari titoli:

LE USCITE HOME VIDEO DI DICEMBRE

TARGATE EAGLE PICTURES

DA REGALARE A NATALE 2021

Dal 9 dicembre in arrivo “ESCAPE ROOM 2 – GIOCO MORTALE”,

secondo capitolo del thriller psicologico campione d’incassi, che vedrà

un gruppo di persone alle prese con una nuova e claustrofobica sfida, ancora più complicata e mortale, disponibile in DVD e Blu-Ray.

Sempre dal 9 dicembre esce “EZIO BOSSO – LE COSE CHE RESTANO”, nuovo e appassionato documentario musicale in DVD e Blu-ray dal regista e dai produttori di “Paolo Conte, Via con me” , raccontato dallo stesso pianista e compositore che ha fatto dell’amore per l’arte la sua ragione di vita.

Per la collana Green Box è in arrivo dal 9 dicembre il COFANETTO DI SPIDER-MAN, un’edizione ecologica e riciclabile in DVD e Blu-ray contenente ben

7 incredibili film con protagonista il giovane Uomo Ragno.

Sempre in edizione Green, dal 16 dicembre esce “DEANDRÉ#DEANDRÉ- STORIA DI UN IMPIEGATO” di Roberta Lena, il toccante omaggio di Cristiano De André a suo padre Fabrizio, maestro di pensiero e cantautore da tutti amato , disponibile in formato DVD e Blu-ray.

Il 16 dicembre appuntamento anche con “CANDYMAN”, sequel dell’omonimo horror cult del 1992, scritto e prodotto da Jordan Peele, regista di “Scappa – Get Out” e “Us – Noi” , edito in DVD e Blu-ray.

Tantissime le proposte di grandi classici in 4K, tra cui il cofanetto “KARATE KID – LA TRILOGIA”, con i tre film originali della celebre saga degli anni ‘80 in arrivo dal 9 dicembre, il film di animazione “FINAL FANTASY” del 2001 tratto dal famoso videogioco e disponibile dal 1 dicembre, e “RAN” del maestro Akira Kurosawa, vincitore del Premio Oscar

per i Migliori Costumi e in arrivo sempre dal 1 dicembre.

