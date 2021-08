Attenzione: l'articolo contiene spoiler

, il lungometraggio diretto da Nia DaCosta con protagonista Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Aquaman), è arrivato nelle sale cinematografiche dello stivale. La pellicola è un sequel del film uscito nel 1992, diretto da Bernard Rose basato sul racconto The Forbidden di Clive Barker.

Ma come sono collegate, di preciso, le due pellicole? Qual è il rapporto che lega il nuovo Candyman a quello storico interpretato da Tony Todd? Facciamo chiarezza grazie all’articolo pubblicato da ComicBook.com. Naturalmente, se volete evitare spoiler, v’invitiamo a non proseguire nella lettura del pezzo.

Il sito scrive che il cambiamento principale fatto alla mitologia di Candyman avviene da una parte con la conferma che quello impersonato da Tony Todd è stato, a tutti gli effetti, il primo Candyman tornato dalla morte per vendicarsi della sua ingiusta uccisione, ma è stato anche colui che ha dato il via a una sorta di “inquietante tradizione”, di un ciclo che si ripete a intervalli di tempo non prestabiliti. Di tanto in tanto, uno spirito di una persona uccisa ingiustamente, ritorna dal mondo dei morti per cercare vendetta assumendo la forma di un Candyman. Quello del nuovo film era un uomo residente al Cabrini-Green ucciso dalla polizia in quanto sospettato di aver alterato delle caramelle distribuite a dei bambini. È questa versione del boogey-man a prendere di mira il personaggio di Yahya Abdul-Mateen. Il film conferma anche che il suo Anthony era il bambino salvato dal personaggio di Virginia Madsen nell’epilogo del primo lungometraggio.

Nel finale di questa nuova iterazione, dopo la sua morte avvenuta ovviamente in maniera non giusta, Anthony diventa il nuovo Candyman con una sequenza che mostra i volti di tutti i vari uomini che, nel corso del tempo, hanno indossato l’uncino del killer. Fra cui quello di Tony Todd che compare con un brevissimo cammeo.

Il film, ricordiamo, è disponibile nelle nostre sale dal 26 agosto.

La sinossi di Candyman: