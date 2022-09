Captain America: New World Order, il regista parla dell’inizio delle riprese e di cosa aspettarsi dal film

In occasione del D23 Expo, come abbiamo visto, i Marvel Studios hanno svelato il cast di Captain America: New World Order, la nuova pellicola con protagonista Anthony Mackie.

Dopo la presentazione del progetto, il regista Julius Onah è stato intervistato da Comicbook a proposito di cosa aspettarsi dal film. Ha innanzitutto svelato che le riprese partiranno in primavera e ha poi parlato di come ritroveremo Sam Wilson:

Guarda, è in una posizione diversa visto che diventa a tutti gli effetti un leader come Captain America, cosa che comporterà un mucchio di sfide per lui. In questa storia una grossa parte del viaggio è rappresentata da cosa significa essere una guida, un aspetto con cui [Sam] deve ancora fare i conti. Quando era Falcon ha sempre sostenuto la sua squadra, ma ora è al comando, e quindi sarà un’esperienza molto interessante.

Ha poi parlato delle scene d’azione:

Amo i thriller psicologici sulla paranoia, che sono stati di grande ispirazione per questo film. Per l’azione il nostro obiettivo è realizzare qualcosa di realistico, tattile, e fargli fare cose che non abbiamo mai visto prima in altri film. Non voglio svelare troppo, ma diciamo solo che stiamo progettando scene davvero emozionanti.

Diretto da Julius Onah, Captain America: New World Order uscirà ufficialmente al cinema il 3 maggio 2024 (8 anni dopo Civil War), e cioè verso la fine della Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel.