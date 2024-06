Sono iniziate ad Atlanta, in Georgia, le riprese aggiuntive di Captain America 4, intitolato Captain America: Brave New World.

Si tratta, come segnalato da THR, di ben 22 giorni di riprese che serviranno ad aggiungere non solo alcune scene d’azione, ma anche a introdurre un nuovo personaggio misterioso, interpretato da Giancarlo Esposito, e avvistato sul set alcune ore fa.

L’attore qualche giorno fa aveva preannunciato la cosa parlando di un piccolo “assaggio” del suo personaggio prima di una serie televisiva e in effetti l’assaggio in questione avverrà proprio in Captain America 4.

Ecco uno scatto rubato dell’attore, che si dice sia stato scelto per interpretare un “antagonista”:

Giancarlo Esposito joins the 'Captain America: Brave New World' cast , photo Christopher Oquendo

Le riprese del film erano finite in primavera 2023, prima dell’inizio dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori che hanno tenuto Hollywood ferma per diversi mesi. In post-produzione, però, i Marvel Studios si sono resi conto della necessità di materiale aggiuntivo, così hanno rinviato l’uscita del film da luglio 2024 a febbraio 2025 e hanno ingaggiato Matthew Orton, sceneggiatore di Moon Knight, per scrivere nuove pagine di copione.

A dispetto delle voci di corridoio, quella appena iniziata è la prima sessione effettiva di riprese aggiuntive, che sarà di durata e proporzioni minori rispetto a quanto accaduto con Doctor Strange nel multiverso della follia e The Marvels. Una fonte vicina alla produzione sostiene infatti che alla fine Captain America 4 “costerà decisamente meno” rispetto al film con Brie Larson.

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

Nel cast compariranno anche Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Rosa Salazar, Giancarlo Esposito e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

