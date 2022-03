Dopo esser diventata un museo , la casa impiegata sul set didi Tim Burton è stata messa in vendita dai proprietari.

Dopo aver acquistato la proprietà nel 2020, Joey Klops e sua moglie avevano deciso di trasformarla in un vero e proprio museo visitabile (a titolo gratuito) esponendo oggetti da collezione e anche di scena raccolti nel corso degli anni sin dal 1990.

Come riporta TMZ, tuttavia, la casa è stata messa in vendita alla cifra di 700 mila dollari, con un deciso rialzo rispetto al prezzo di acquisto di 230 mila dollari. La casa nel corso dei mesi è stata arricchita di oggetti di scena, anche grazie al contributo dei vicini della coppia che hanno fatto loro dono di materiali provenienti dal set del film di Tim Burton come targhe e un paio di forbici originali usate da Johnny Depp in persona.

