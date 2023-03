La casa, Sam Raimi spera di sviluppare altri film insieme a Bruce Campbell

Il nuovo La casa – Il risveglio del male è ambientato nel medesimo universo di La casa, il leggendario franchise horror di Sam Raimi con Bruce Campbell, ma vede questi ultimi due impegnati “solo” nelle vesti di produttori insieme all’altro, storico collaboratore del regista, Robert Tapert.

Sam Raimi, che di recente ha ridiretto l’amico Bruce Campbell in Doctor Strange 2 dove compare in un cameo nei panni di Pizza Poppa, ha spiegato a Empire magazine che spera comunque di tornare a dirigere dei film di La casa sviluppati insieme all’interprete di Ash Williams.

Queste le sue parole:

Amo lavorare con Bruce e Rob. Lo amo come produttore perché sono partner sensazionali, ma amo anche essere supportati da loro come regista. Per cui spero che la cosa si possa fare.

Insomma, anche se Bruce Campbell ha dichiarato che non intende più interpretare Ash né sul grande e né sul piccolo schermo, pare proprio che per lui, Raimi e Tapert, i giochi non si chiuderanno dopo La casa – Il risveglio del male. E, magari, non è neanche detto che l’attore tenga fede alla dichiarazione d’intenti di qualche anno fa: Hugh Jackman, d’altronde, insegna.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Empire