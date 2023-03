La casa: Sam Raimi pensava inizialmente che il titolo scelto per il film fosse “stupido”

A fine aprile la saga di La casa tornerà nei cinema con un nuovo film prodotto da Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert.

E proprio in un’intervista rilasciata a Empire Magazine in vista dell’uscita di questa pellicola, Sam Raimi ha spiegato perché, inizialmente, abbia pensato che il titolo dello storico, leggendario horror low budget del 1981 che ha lanciato la sua carriera fosse stupido.

Il regista racconta che:

Il titolo originale del film era The Book of the Dead (Il libro dei morti). Ma l’agente di vendita del film, Irvin Shapiro, disse al tempo a Robert, Bruce e me che “Cambieremo il titolo ragazzi. Gli spazi pubblicitari sui giornali si pagano in base ai pollici che occupano e non possiamo avere un titolo da 5 parole. “Dead” può restare, ma avete solo un’altra parola. Potete chiamarlo 101% Dead o Evil Dead”.