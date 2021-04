Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe entrata a far parte del cast di, nuovo progetto drammatico che verrà diretto da(Little Children, In the Bedroom).

Non ci sono ancora dettagli sulla trama del progetto, anche se le sappiamo che le riprese si terranno a Berlino e che inizieranno a settembre.

Field sarà anche il produttore del progetto attraverso la Standard Film Company insieme a Alexandra Milchan e Scott Lambert della Emjag Productions.

Di recente abbiamo visto l’attrice in progetti come Thor: Ragnarok, Il mistero della casa del tempo, Che fine ha fatto Bernadette, Manifesto, Carol, Ocean’s 8, Song to Song e in Truth: Il prezzo della verità, oltre che nella miniserie Mrs. America. Prossimamente la vedremo invece in titoli come Armageddon Time, Borderlands di Eli Roth, Don’t Look Up, Nightmare Alley di Guillermo del Toro.

Tra i lavori da regista di troviamo Little Children e In the Bedroom. Come attore è comparso invece in progetti come Ragazze al Limite, New Port South, Haunting – Presenze, Eyes Wide Shut, Broken Vessels, Farmer & Chase, Twister, Parlando e sparlando, Frank e Jesse, Il tuo amico nel mio letto, Ruby in paradiso, Sognando Manhattan, The End of Innocence e in Full Fathom Five.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Cate Blanchett? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!