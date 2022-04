È morta a 77 anni, attrice, cantante, presentatrice e ballerina belga che ha lavorato in gran parte in Italia nel cinema, in televisione e in generale nel mondo dello spettacolo. Nel 2020 aveva avuto un’emorragia cerebrale ed era malata da tempo.

Dopo il debutto nel nostro paese con Dolci inganni di Alberto Lattuada nel 1960, la Spaak ha interpretato spesso in quegli anni ruoli da adolescente in film come Il sorpasso, La noia, La bugiarda, La voglia matta. Partecipa a moltissime commedie all’italiana, tra cui L’armata brancaleone e Adulterio all’italiana, e poi l’indimenticabile Febbre da cavallo, e nel frattempo debutta anche sul piccolo schermo ne La vedova allegra, musical televisivo diretto da Antonello Falqui. Negli anni ottanta inizia a condurre programmi televisivi come Forum, per poi diventare autrice e conduttrice di Harem, andato in onda per molti anni su Rai 3. Negli anni duemila continua a lavorare per il piccolo schermo e partecipa anche a programmi come Ballando con le stelle e L’isola dei famosi.

Le sue ultime apparizioni sul grande schermo sono state I più grandi di tutti di Carlo Virzì (2012), Ti sposo ma non troppo di Gabriele Pignotta (2014) e La vacanza di Enrico Iannaccone (2019).

Addio a Catherine Spaak. L'attrice, cantante, ballerina e conduttrice televisiva, ci ha lasciato a 77 anni. pic.twitter.com/pdPoA1pObL — raicultura (@RaiCultura) April 17, 2022

Non è stato il tuo film più famoso ,ma ti ho amato come Gabriellina di Febbre da Cavallo 😔💔🙏

Riposa in pace #CatherineSpaak pic.twitter.com/9WHZ0J6vqm — @Ciuchino (@Ciuchinoooooooo) April 17, 2022

#CatherineSpaak era straordinaria e una musa per molti registi. Inoltre, è stata l'indimenticabile "Tris di Gabriella". 💛 pic.twitter.com/SlQZwn0pGu — Tauro (@Tauro_AS) April 17, 2022

Fonte: RAI