Nella lunga intervista di Entertainment Weekly con il duo di registi di Cattivissimo me 4, Chris Renaud e Patrick Delega, si è anche parlato del futuro del franchise di successo dopo l’uscita del quarto e attesissimo capitolo.

Renaud si è mostrato decisamente positivo ed entusiasta e ha affermato con fiducia che il franchise andrà avanti ancora a lungo:

Anche se non è stato annunciato nessun nuovo film, abbiamo già discusso di un paio di cose per il futuro. Il mondo stesso in cui vivono questi personaggi si presta a raccontare molte storie, sono tutti molto umani e per questo riusciamo a rispecchiarci in loro.

[…]

Alla fine i nostri film sono un po’ come quelli di James Bond. Fai andare avanti il tuo personaggio, e Bond cambia tattica e ha una storia diversa a seconda del cattivo che deve combattere. In questo caso, come farebbe Gru a combattere qualcuno di divertente come Maxime? E come risentiranno le sue dinamiche famigliari di questo?