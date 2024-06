Cattivissimo me 4 si preannuncia un altro grandissimo successo per la Universal Pictures e la Illumination Entertainment.

Dopo i potenziali 90 milioni di debutto per Inside Out 2 questo fine settimana, i 40 e passa milioni per A Quiet Place: Giorno 1 la settimana successiva, Cattivissimo me 4 farà faville al botteghino stando alle previsioni di incasso, contribuendo a un’estate decisamente più florida della primavera appena trascorsa.

Cattivissimo me 4 arriverà al cinema di mercoledì per approfittare della festività del 4 luglio negli Stati Uniti e dovrebbe debuttare con più di 100 milioni di dollari in cinque giorni. L’ultima cinque giorni per un titolo della saga è stato nel 2013, con il secondo capitolo, che ha aperto con ben 143 milioni di dollari.

L’ultimo capitolo del franchise, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, aveva delle previsioni di incasso inferiori a Cattivissimo me 4, ma alla fine ha trionfato con 123 milioni di dollari in 4 giorni. Cattivissimo me 3, invece, ha raccolto 99 milioni di dollari in 5 giorni, perciò se tutto andrà secondo i piani sarà battuto dal quarto capitolo.

Negli Stati Uniti il film uscirà il 3 luglio, mentre come sempre l’Italia dovrà aspettare: Cattivissimo me 4 uscirà infatti in anteprima nazionale il 7 agosto e poi in tutti i cinema il 21 agosto.

