I registi di Cattivissimo me 4, Chris Renaud e Patrick Delega, hanno fatto due chiacchiere con Entertainment Weekly e hanno parlato della decisione di prendere ispirazione dai Fantastici 4 e da molti membri della famiglia Marvel per i superpoteri dei Mega Minions, da quello di roccia come La Cosa a quello che si allunga come Mr. Fantastic.

Ecco quanto hanno dichiarato entrambi in merito:

Delage: “Per quanto mi riguarda, stavo cercando di dare ai Mega Minions poteri il più semplici possibili, che fossero facili da capire e da realizzare. Ne abbiamo parlato a lungo, ma alla fine, ripensando soprattutto al poco tempo che avevamo a disposizione, siamo andati sul sicuro con poteri abbastanza classici, e abbiamo guardato ai Fantastici 4 per avere la giusta ispirazione. Non sono propriamente gli stessi poteri dei Fantastici 4 ma, diciamocelo, gli stessi poteri dei F4 sono abbastanza buffi se ci pensi… la donna invisibile, il tizio di roccia, il tizio di fuoco… c’è qualcosa che fa sì che funzionino molto bene come fumetto, ma, graficamente parlando, sono tutti poteri che si sono naturalmente prestati a essere quelli dei nostri Minions“. Renaud: “Ad esempio, abbiamo il Minion che si allunga – sarebbe Tim, il nostro ragazzone, il più alto – quindi aveva assolutamente senso. O Mel ad esempio, ha un solo occhio, quindi siamo andati direttamente con la vista laser e il suo occhialone che fa parte della sua nuova arma. Abbiamo guardato al design di base dei nostri minions e pensato a quale potere si addicesse di più a ognuno di loro in base alle loro caratteristiche fisiche“.

Negli Stati Uniti Cattivissimo me 4 è uscito il 3 luglio, mentre in Italia arriverà in anteprima nazionale il 7 agosto e poi in tutti i cinema il 21 agosto.

