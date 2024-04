Sempre durante il panel Universal alla CinemaCon di Las Vegas è stato confermato che Pharrell Williams sarà sempre coinvolto come cantautore e interprete in Cattivissimo Me 4.

“Cattivissimo Me 4 è gioioso, sorprendente e pieno di personaggi che amiamo”, ha affermato durante la presentazione poi Chris Meledandri, CEO di Illumination.

Nel 2013 Williams ha pubblicato “Happy” per Cattivissimo Me 2 , pezzo diventato un successo enorme.

Le altre voci del cast includono Kristen Wiig, Joey King, Miranda Cosgrove, Chloe Fineman, Stephen Colbert e Steve Coogan.

