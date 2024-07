Alla premiere dell’attesissimo Cattivissimo me 4, Will Ferrell – voce del supercattivo Maxime le Mal del quarto capitolo del franchise – ha parlato ai microfoni di Variety del suo entusiasmo verso il progetto e della tendenza, nei suoi ultimi progetti, ad essere sempre scelto come il cattivo di turno.

“Da tempo io e Chris (regista) volevamo lavorare insieme a un progetto” ha raccontato. “Cattivissimo me 4 è stata l’opportunità che aspettavo e, quando mi hanno chiesto di interpretare il cattivo, questo tizio francese di nome Maxime, mi è bastato sentire “cattivo” e “francese” per accettare“.

Ha poi aggiunto:

Devo dire che ultimamente sono incasellato nello stesso tipo di ruolo, anche in Barbie. Alla fine non mi dispiace, è sempre divertente essere malvagio, soprattutto in modo stupido. E, in qualche modo, si tratta sempre di quel lato di te che non puoi far uscire molto spesso… quindi è divertente giocarci ogni tanto, fare le voci, l’accento e il resto, una sorta di omaggio alla Pantera rosa.

Negli Stati Uniti il film è USCITO il 3 luglio, mentre come sempre l’Italia dovrà aspettare: Cattivissimo me 4 uscirà infatti in anteprima nazionale il 7 agosto e poi in tutti i cinema il 21 agosto.

