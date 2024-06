Questa domenica, a New York, si è tenuta la premiere di Cattivissimo me 4, l’attesissimo film d’animazione con Will Ferrell nei panni dell’antagonista Maxime Le Mal.

L’attore ha raccontato ai microfoni di PEOPLE di avere iniziato la sua campagna per essere eletto uomo più sexy dell’anno, tant’è che il suo prossimo obiettivo sarà essere sulla copertina della nota rivista:

“Sto piantando piano piano i semi. Non avete mai qualche comico in copertina come uomo più sexy. Quindi fate in modo che accada, ok? Uomo più sexy” ha ammesso. “Se avessi i super poteri di un Mega-Minion sicuramente uno vorrei che fosse quello di parlare tutte le lingue del mondo in maniera fluente, mentre l’altro…. ovviamente essere l’uomo più sexy dell’anno sulla copertina di People magazine. Forza, votate per i comici!”..

Kristen Wiig with Steve Carell and Will Ferrell at the New York premiere of Despicable Me 4 pic.twitter.com/Hode4WOudW — Kristen Wiig Org (@kristenwiigorg) June 9, 2024

Negli Stati Uniti il film uscirà il 3 luglio, mentre come sempre l’Italia dovrà aspettare: Cattivissimo me 4 uscirà infatti in anteprima nazionale il 7 agosto e poi in tutti i cinema il 21 agosto.

