Change è una piattaforma ricca di petizioni, a volte utili, a volte inutili e a volte bizzarre come quella che ha, come oggetto d'interesse, una delle coppie più famose di Hollywood,

La petizione “Stop interviewing Will and Jada Smith!” è stata creata lo scorso 26 novembre e ha superato con una certa rapidità il goal delle cinquemila firme che aveva come primo obbiettivo. Ora si punta alle venticinquemila firme: nel momento in cui vi stiamo scrivendo la petizione è stata sottoscritta da 20.200 persone circa.

Ma come mai Will e Jada Smith si sono trovato al centro di questa “bizzarra” bufera? Tutto nasce da una serie d’interviste in cui le due star sono scese nel dettaglio del loro matrimonio “non convenzionale”, come ad esempio quella che potete trovare sulle pagine di Good Morning America. In una cover story di GQ, Will Smith ha spiegato, in maniera decisamente esplicita, che il segreto della loro duratura unione si basa proprio sul fatto che si tratta di un matrimonio sostanzialmente aperto. Poi c’è la chiacchierata a viso aperto, sullo stesso tema, fatta al The Oprah Conversation (ecco un assaggio su YouTube). O il loro botta e risposta coniugale di quasi un’ora che trovate su Facebook a questo link risalente al giugno del 2020. Una mole d’informazioni che molte persone, come quelle che ad esempio hanno firmato la suddetta petizione, ritengono sostanzialmente inutili.

Già perché in aggiunta a quelle di Will Smith, ci sono anche quelle di Jada Pinkett Smith in cui ha parlato delle difficoltà nel mantenere in salute la sua vita sessuale col marito e di aver ponderato di rifarsi un fondoschiena “alla brasiliana” (Fonte: Red Table Talk su Facebook). Tutte informazioni che, stando ai sottoscrittori della petizione, non interessano a nessuno.

Tornando su percorsi decisamente più cinematografici e meno faceti, poco fa, grazie al nuovo teaser di Matrix Resurrections, abbiamo potuto dare il primo sguardo al ritorno in scena di Niobe, personaggio interpretato proprio da Jada Pinkett Smith.

