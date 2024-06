Nel 1984 Jennifer Connelly fa il suo debutto sul grande schermo in C’era una volta in America, dove interpreta Deborah da bambina. In una recente intervista video con Vanity Fair, l’attrice ha ricordato il suo provino per il cult di Sergio Leone:

All’epoca, non avevo nessuna formazione, nessuna abilità [in precedenza, era apparsa solo in spot pubblicitari]. Penso che a ottenere la parte mi abbia aiutato il fatto che ero abbastanza simile a Elizabeth McGovern [interprete del personaggio da adulto]. Era previsto che interpretassi una ballerina e quindi mi hanno chiesto di improvvisare un balletto. Non l’avevo mai fatto prima, quindi devo essere sembrata molto ridicola, ma in qualche modo sono stata ingaggiata.

L’esperienza sul set è stata poi fondamentale per la sua carriera:

È stato davvero importante essere sul set di C’era una volta in America a 11 anni. Un grande film con un regista straordinario. Sono rimasta affascinata da Leone: l’ho trovato un genio, ma anche molto gentile. All’epoca non avevo la minima idea di quello a cui stavo partecipando. Abbiamo girato in parte a New York ma poi abbiamo ricreato alcune strade della città sul set a Roma. Ho amato essere là, per me è stato qualcosa di magico, e mi ha fatto innamorare dell’idea di realizzare film.

Potete vedere l’intervista completa nel video qui sotto:

Cosa ne pensate delle parole di Jennifer Connelly su C’era una volta in America? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: YT

Classifiche consigliate