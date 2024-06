Nel suo libro biografico “Desperately Seeking Something: A Memoir About Movies, Mothers, and Material Girls”, Susan Seidelman ha parlato, tra le tante cose, del dietro le quinte del suo iconico cult anni ’80, Cercasi Susan disperatamente, e della difficoltà di trovare l’attrice giusta per Susan, ruolo che fu dato a Madonna… dopo un provino degno di nota.

L’estratto in questione del libro è stato pubblicato su Vanity Fair:

Erano tutti preoccupati per l’attrice che sarebbe stata scelta per quel ruolo. Avevamo preso in considerazione ogni giovane attrice sulla cresta dell’onda negli anni ’80: Ellen Barkin, Jennifer Jason Leigh, Jamie Lee Curtis, Linda Fiorentino, Kim Cattrall, Kelly McGillis, Melanie Griffith. Anche la cantante Suzanne Vega fece un provino. Ma poi mi sono ricordata di un’altra cantante, che viveva giusto qualche isolato più in là, in un loft a Broome Street, e ho pensato che sarebbe stata una scelta interessante.

La regista si riferisce ovviamente a Madonna che, con il suo ultimo album “Like a Virgin” era in testa alle classifiche di tutto il mondo:

La cosa che mi ha colpito di lei da subito era il suo crudele senso dell’umorismo. Una spavalderia fiduciosa indossata come una seconda pelle che le faceva scudo per coprire ogni sorta di insicurezza. Madonna stessa, infatti, più avanti mi ha confidato di rispecchiarsi molto nel personaggio di Susan, entrambe usavano il loro potere persuasivo per convincere amici e amanti a fare quello che volevano, entrambe artiste affascinanti che non ti facevano nemmeno rendere conto che ti stessero usando. Aveva tutto a che fare con l’arte della seduzione e Madonna era una campionessa in questo. Ogni volta che flirtava con qualcuno lo faceva sentire più sexy, tutti quanti, sia uomini che donne. Era il suo dono. Ricordo quando Madonna pur di avere il ruolo volò fino a Los Angeles, andò in ufficio da Barbara (Boyle, la produttrice), si inginocchiò davanti a lei e le disse che avrebbe fatto di tutto per ottenere quel ruolo.

Barbara le rispose che purtroppo era eterosessuale, ma Madonna le rispose: “Come fai a saperlo finché non provi altro?”: In quel momento, Barbara capì che Madonna aveva l’attitudine e la sfacciataggine perfetta per il ruolo.

