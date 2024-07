Dal 16 luglio sarà disponibile in edizione Dvd e Blu-Ray Challengers, successo firmato da Luca Guadagnino con protagonisti Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist.

Qua sotto trovate il comunicato stampa con tutte le informazioni:

CHALLENGERS, il nuovo film del visionario regista Luca Guadagnino, arriva in Home Video il 16 luglio in versione DVD e Blu-Ray® per Warner Bros. Home Entertainment

‘Challengers’, il nuovo film del visionario regista Luca Guadagnino, sarà disponibile a partire dal 16 luglio in DVD e Blu-ray® perWarner Bros. Home Entertainment. Acclamato da critica e pubblico, e reduce da un successo globale al box-office con incassi da record in tutto il mondo, il film vanta un cast stellare con protagonisti Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist.

Sinossi: Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Il candidato all’Oscar® e al BAFTA Luca Guadagnino (“Chiamami col tuo nome”, “Io sono l’amore”), ha diretto il film da una sceneggiatura di Justin Kuritzkes. I produttori di Challengers sono Amy Pascal, Guadagnino, Zendaya e Rachel O’Connor, con Bernard Bellew in veste di produttore esecutivo.

La vincitrice del Golden Globe, Zendaya (i film “Dune”, la serie TV “Euphoria”) recita al fianco del vincitore del Golden Globe e del SAG Award e candidato ai BAFTA Josh O’Connor (“The Crown”) e al candidato ai BAFTA Mike Faist (“West Side Story”).

Il team creativo di Guadagnino include collaboratori abituali come il direttore della fotografia Sayonbhu Mukdeeprom, la scenografa Merissa Lombardo, il montatore Marco Costa e il costumista Jonathan Anderson. La colonna sonora del film è opera dei vincitori dei premi Oscar®, Golden Globe e BAFTA Trent Reznor e Atticus Ross (“Soul”, “The Social Network”, “Bones and All”).

Metro Goldwyn Mayer Pictures presenta una produzione Why Are You Acting? / Frenesy Films / Pascal Pictures, un film di Luca Guadagnino, “Challengers”. Il film è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures.