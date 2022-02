Un altro film per, un altro cast stellare: Deadline riporta che Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist sono in trattative finali per entrare nel cast di, una produzione di Guadagnino, Zendaya e Amy Pascal & Rachel O’Connor di Pascal Pictures, che hanno venduto il progetto alla MGM.

Scritto da Justin Kuritzkes, Challengers racconta le vicende di Tashi, una giocatrice di tennis diventata allenatrice, che ha trasformato suo marito Art da un mediocre giocatore a un campione del grand slam. Per risollevargli il morale dopo una scia di partite perse, lo porta a giocare a un evento “Challenger” – uno dei tornei di livelli più bassi nel tour pro – dove si ritrova ad affrontare quello che una volta era un giocatore promettente e ora è totalmente esaurito: Patrick, suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi.

A quanto pare questo sarà il prossimo film di Guadagnino: le riprese sono infatti fissate per marzo, il regista lo stava sviluppando dall’anno scorso e dopo aver letto la bozza più recente della sceneggiatura ha deciso di tuffarcisi. Zendaya interpreterà Tashi: appena ha accettato di partecipare al film, il progetto è stato proposto a vari studios e la MGM ha fatto la migliore offerta. A quel punto si sono aggiunti O’Connor e Faist.

Al momento Guadagnino si trova in post-produzione con Bones and All, con Timothée Chalamet e Taylor Russell.

Tra i vari progetti a cui è collegato, la serie Ritorno a Brideshead e film come Il signore delle mosche, Scarface, Burial Rites.

Fonte: Deadline