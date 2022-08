Charlbi Dean è morta: la protagonista di Triangle of Sadness aveva solo 32 anni

Charlbi Dean è morta: l’attrice e modella sudafricana, protagonista di Triangle of Sadness di Ruben Ostlund, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes di quest’anno, aveva solo 32 anni. La causa del decesso, avvenuta lunedì a New York City, è una “malattia inaspettata e improvvisa” secondo quanto riporta Deadline.

Nata e cresciuta a Cape Town, Dean ha iniziato la carriera di modella a sei anni, viaggiando in tutto il mondo e studiando teatro. Nel 2010 ha fatto il suo debutto come attrice nella saga di Spud, per poi partecipare a vari altri film fino all’ingresso nel cast della serie DC Black Lightning nei panni Syonide, un ruolo ricorrente per due stagioni.

Nel 2020 si è unita al cast di Triangle of Sadness del regista Ruben Östlund, al fianco di Harry Dickinson e, tra gli altri, Woody Harrelson. Il film ha vinto la Palma d’Oro: in esso, interpreta la modella Yaya, uno degli ospiti ricchissimi invitati a una crociera su un superyacht assieme al suo compagno. Arriverà nei cinema americani, dopo essere presentato a Toronto, il 7 ottobre. Il film uscirà in Italia con Teodora Film, non sappiamo ancora quando.