, attore comico amatissimo e sceneggiatore, è morto martedì a 86 anni nella sua casa di Wilton, Connecticut. Soffriva di un cancro al midollo osseo.

Nato a Pittsburgh, inizia a recitare alla fine degli anni cinquanta, comparendo in Ventimila leghe sotto i mari, per poi dedicarsi a numerose serie tv negli anni sessanta. Nel 1968 interpreta un ostetrico in Rosemary’s Baby – Nastro Rosso a New York, mentre persegue anche la carriera di scrittore e regista teatrale per Broadway. Nel 1972 viene scelto come protagonista di Il rompicuori, film che lo rende molto popolare. Sempre negli anni settanta interpreta il villain nel King Kong del 1976, e partecipa al film Il paradiso può attendere. Negli anni ottanta lo vediamo in film come Giallo in casa Muppet, The Incredible Shrinking Woman (film d’esordio di Joel Schumacher, con Lily Tomlin), Bastano tre per fare una coppia, La signora in rosso e Prima di mezzanotte (al fianco di Robert De Niro).

Nei primi anni novanta raggiunge una notevole popolarità grazie al ruolo di George Newton nelle commedie per tutta la famiglia Beethoven e Beethoven 2, e partecipa anche a film come Dave – presidente per un giorno (di Ivan Reitman), Mia moglie è una passa assassina?, 4 fantasmi per un sogno (con Robert Downey Jr). Inoltre conduce programmi radiofonici e scrive numerosi romanzi, l’ultimo dei quali, Just when I thought I’d heard everything : humorous observations on life in America, è uscito nel 2013.

L’ultimo film a cui ha partecipato risale al 2016, ed è The Comedian, di Taylor Hackford.

Fonte: NYT