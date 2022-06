Nel corso dello scorso fine settimana, Charlize Theron ha presentato, nel backlot della Universal, un party per la sua fondazione Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) che, quest’anno, festeggia i 15 anni di attività. Durante la serata, la star è stata intervistata dal The Hollywood Reporter, occasione in cui ha parlato anche del suo recente debutto nell’Universo Cinematografico Marvel e del suo cameo nella prima puntata della terza stagione di The Boys.

Piatto forte della serata è stato però il lavoro svolto dalla sua organizzazione, che si occupa del sostegno dei giovani che vivono nell’Africa meridionale: “Non fate errori: i nostri partner sono gli eroi”, ha detto dal palco, per poi aggiungere, parlando con The Hollywood Reporter:

Sono davvero orgogliosa del fatto che ci siamo organizzati in modo tale da poter fare perno e lavorare su aree d’intervento come l’uguaglianza dei vaccini. Non si può operare nel campo dell’istruzione, della sicurezza e della salute se non si considera l’intera panoramica del mondo in cui vivono i giovani.

Come esempio, ha citato il lavoro di mobilitazione svolto nella provincia di KwaZulu-Natal, in Sudafrica, a seguito di una devastante alluvione che ha ucciso più di 400 persone e sfollate migliaia. La CTAOP, in particolare, ha fornito finanziamenti per la gestione dell’emergenza alle organizzazioni della regione e si è occupata del sostegno ai bambini in età scolare, della ricostruzione di case e di strutture comunitarie. “Abbiamo potuto dare una mano anche in questo senso, perché questa è una delle comunità che serviamo. Siamo tutti molto orgogliosi del fatto che siamo riusciti a non rimanere indietro nel sostenerla in modo davvero completo“, commenta l’attrice.

L’evento ha poi previsto una proiezione di Jurassic World: Il dominio alla presenza del regista del film e di alcuni membri del cast. Durante il successivo Q&A, Jeff Goldblum si è complimentato con Theron per i suoi 15 anni di lavoro con la CTAOP. “Ammiro molto quello che stai facendo. Sei un esempio e un modello di come la tua vita possa fare la differenza“, ha detto l’attore. “Per come utilizzi (using) le tue attività e le tue energie per questo stasera, ti adoro e aspiro a essere come te“.

