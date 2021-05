Oggispegne 75 candeline, e per l’occasione la cantante e attrice premio Oscar ha annunciato su Twitter che la Universal Pictures è al lavoro sul suo biopic.

Scritto dal premio Oscar Eric Roth (Forrest Gump, Dune, Killers of the Flower Moon), il film verrà prodotto da Judy Craymer, tra le creatrici del musical Mamma Mia!, e da Gary Goetzman della Playtone, produttore insieme alla Craymer dei due film di Mamma Mia!

La storia di Cher è ricchissima di avvenimenti e racconta l’evoluzione di una donna da timida partner di un duo in una vera e propria pioniera nel mondo dell’intrattenimento, della musica, della moda e delle celebrità, sempre pronta a prendere posizione e dire la sua e a sostenere tante cause meritevoli. La sua carriera inizia a sedici anni, quando si trasferisce a Los Angeles e diventa amica di Sonny Bono mentre lavorava per il produttore musicale Phil Spector. I due iniziano a lavorare insieme sia come cantanti che in televisione, si sposano e nel 1975 divorziano, quando Cher diventa una star della musica e del cinema – arrivando a vinicere l’Oscar per Stregata dalla Luna nel 1987. In oltre cinquant’anni ha venduto più di 100 milioni di dischi, ed è stata attivista per i diritti LGBTQ+ e per la lotta all’HIV/AIDS.

Cher ha conosciuto Craymer e Goetzman sul set di Mamma Mia! Ci risiamo, nel quale ha interpretato un piccolo ma iconico ruolo.

Poco sappiamo del biopic, se non che difficilmente sarà un musical come Mamma Mia! ma sarà più simile a un film come Bohemian Rhapsody.

“Gary e io siamo davvero entusiasti di lavorare ancora con Cher, e questa volta porteremo sul grande schermo l’odissea della sua vita, che è d’ispirazione per tutti,” ha commentato Craymer. “Non si può non essere attirati e ispirati dalla sua vita, dal suo talento, dalla sua forza, dal suo umorismo unico, dal suo calore e dalla sua visione. Il suo successo senza paragoni nel cinema, in tv e nella musica ha ispirato generazioni. Non potremmo essere più felici di raccontare la sua storia al pubblico del cinema”.