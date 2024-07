Chet Hanks, figlio di Tom Hanks, è nell’occhio del ciclone a causa di un suo meme andato virale nei gruppi sbagliati, finendo per essere associato a gruppi di odio neonazisti.

Hanks, nel 2021 – sulla scia di un noto meme dell’epoca ispirato alla canzone “Hot Girl Summer” della rapper statunitense Megan Thee Stallion – aveva infatti creato una sua versione del medesimo slogan, chiamandolo “White Boy Summer” e, già allora, aveva preso le distanze da qualsiasi connotazione politica potesse significare:

Sento che questa estate sarà… una vera estate da ragazzo bianco. Prendetela come volete, non sto parlando di un “bianco” inteso come lo intende Trump. Sto parlando di me, del bianco stile rapper, alla Jon B. o Jack Harlow, dai, avete capito cosa intendo.

Il meme, purtroppo, stando a una recente indagine della Global Project Against Hate and Extremism, è stato utilizzato ed è andato virale in molti gruppi di suprematisti bianchi e neonazisti (come i Proud Boys e White Lives Matter) che, specialmente durante il mese del pride, lo hanno usato come hashtag inneggiando alla morte della “bandiera arcobaleno, dei ne**i e dei comunisti”.

Chet Hanks, dissociandosi immediatamente da questi gruppi, ha scritto un post instagram a riguardo, chiarendo la natura ironica del meme, con l’augurio di avere più gentilezza e amore nel mondo:

Lo slogan White Boy Summer è stato creato per farsi due risate, doveva essere un meme divertente e una celebrazione di tutti noi ragazzi bianchi veramente fichi che amano le loro bellissime regine, di ogni razza. Tutto quello che, in modo distorto, è stato preso da questo slogan e usato per supportare o diffondere odio o bigottismo verso qualsiasi gruppo di persone è qualcosa di deplorevole e che io condanno fortemente. Spero che possiamo invece imparare a diffondere più amore e imparare a trattarci gli uni con gli altri con dignità e gentilezza.

