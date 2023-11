La Aardman Animation, studio inglese noto per i suoi film in claymation (Galline in fuga, Wallace & Gromit) si trova ora ad affrontare un problema non da poco. The Telegraph riporta che infatti la Newclay Products, suo unico fornitore d’argilla, necessaria per la realizzazione dei suoi personaggi, ha chiuso i battenti lo scorso marzo.

Il personale della società d’animazione si è mosso rapidamente per acquistare tutte le rimanenti scorte di argilla, un tipo specifico che non viene prodotto altrove, così da poter terminare il prossimo lavoro, un nuovo film di Wallace & Gromit che dovrebbe arrivare sugli schermi l’anno prossimo. Ma per continuare a lavorare in futuro, Aardman deve dunque trovare un nuovo fornitore di argilla.

Valerie Dearing, responsabile col marito della Newclay, ha commentato:

Aardman ha acquistato molte delle nostre rimanenti scorte per continuare a lavorare. Hanno preso quello che, secondo loro, era l’equivalente di due anni [di produzione]. Si trattava di circa 40 scatole, per un totale di circa 400 kg.

Nella giornata di lunedì, la Aardman si è affrettata a rassicurare i fan:

Siamo commossi dalla preoccupazione sul futuro delle nostre creazioni in argilla, ma volevamo rassicurare i fan che non c’è nulla di cui allarmarsi. Abbiamo una gran quantità di materiale stoccato nelle nostre riserve per realizzare le attuali e le future produzioni e, proprio come Wallace nel suo laboratorio, abbiamo lavorato dietro le quinte per un bel po’ di tempo mettendo in atto un piano per assicurarci una transizione indolore verso nuovi rifornimenti che ci permettano di continuare a realizzare le nostre iconiche produzioni.

Ricordiamo che il nuovo film della compagnia, Galline in fuga: L’alba dei nugget, arriverà su Netflix il prossimo 15 dicembre. Qui potete vedere il trailer, di seguito la sinossi:

Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

FONTE: The Telegraph

